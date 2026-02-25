В Уфе проходит первенство России по биатлону среди юношей и девушек

В Уфе проходит первенство России по биатлону среди юношей и девушек не старше 18 лет. Накануне состоялся суперспринт на дистанции 5 километров с четырьмя огневыми рубежами. Сначала участники провели гонку-квалификацию. По её результатам сильнейшие 30 спортсменов отобрались в финал соревнований.

Сначала на старт вышли девушки. После каждого огневого рубежа у них менялся лидер. В итоге, несмотря на четыре промаха, лучшей стала Владислава Антуганова из Удмуртской республики. Софья Платонова из Санкт-Петербурга зашла на три штрафных круга и финишировала второй с отставанием 20,3 секунды. Маргарита Рубан из Москвы на последнем подъеме опередила Анну Махмутову и заняла третье место в суперспринте.