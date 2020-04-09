#МыВместе: в Башкирии фермеры помогают врачам в борьбе с коронавирусом

Всё больше предпринимателей поддерживают врачей. Бизнес подключается к всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Кооператив «Аблай» обратился в Общероссийский народный фронт.

В ОНФ сейчас занимаются тем, что помогают скоординировать сотрудничество между больницами и предприниматели. Сегодня в 4-ю инфекционку доставили первую партию молочных продуктов от фермеров из Чекмагушевского района.

Ради такого можно было забыть про сон. Всю ночь работники кооператива готовили молочную продукцию для врачей 4-й инфекционной больницы. Кооператив подготовил 15 таких наборов. Фермеры, объеденные в кооператив «Живое село», подумали и решили: бизнесу сегодня приходится нелегко, но врачам ещё тяжелее. И решили внести свой вклад, поддержав медиков продуктами.

Фермерские хозяйства находятся в Чекмагушевском районе. Упаковка и сортировка происходит уже в Уфе. Отсюда ежедневно продукция расходится по уфимским магазинам. Сегодня же машины выехали немного по другим адресам. В инфекционную больницу, а также к ветеранам Великой Отечественной. Их предприниматели тоже решили поддержать.

Последние дни можно увидеть, как на территорию 4-й больницы заезжают не только кареты скорой помощи. Всё чаще медучреждение посещают частные грузовики. Например, сегодня фермерам пришлось немного подождать. Чуть раньше них подъехала машина с одноразовой посудой от компаний «Полиплекс» и «Полимерпласт». А на днях отель «Азимут» обеспечил медиков чаем и кофе.

Врачам сейчас придется жить в больницах. И зачастую к этому не были готовы ни медики, ни помещения. Если обеспечить врачей и медсестер средствами индивидуальной защиты – прямая задача Министерства здравоохранения, говорит Дамира Сабирзянова, то сделать их работу чуть более комфортной, передав, например, еду, одноразовую посуду, телевизоры, – могут все.