В Башкирии состоялись два турнира по борьбе на поясах

В честь Дня защитника Отечества в селе Чекмагуш состоялись два турнира по борьбе на поясах. Юниоры и юниорки продемонстрировали свои силы на республиканском первенстве, чтобы пройти отбор на всероссийские соревнования. Также прошли поединки спортсменов в возрасте от 11 до 17 лет.

В её активе уже не одна серьёзная медаль, однако подготовка к республиканским соревнованиям всё равно усердная. Рената Шаймухаметова уверена: конкуренция на первенстве Башкортостана по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок на уровне международных стартов. Для победы здесь пришлось побороть победительницу мирового первенства.

Уже второй год подряд этот турнир принимает село Чекмагуш. В этот раз выросло как количество участников, так и число команд. Поединки проходят одновременно на двух коврах.

Параллельно с юниорами состязались борцы в возрасте от 11 до 17 лет. Такой формат выбран неслучайно: организаторы дают возможность юным спортсменам понаблюдать за более профессиональными схватками.