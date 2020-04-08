Врачам из Башкирии выплатят до 240 тысяч рублей за борьбу с коронавирусом

Медикам, борющемся с новой коронавирусной инфекцией, выплатят дополнительные стимулирующие средства из федерального бюджета. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. На эти цели выделят 10 млрд рублей.

Врачам, которые непосредственно контактируют с заразившимися коронавирусом, заплатят 80 тысяч рублей, начиная с апреля 2020 года, в течение трех месяцев. Для среднего медперсонала - 50 тысяч, для младшего звена - 25 тысяч рублей. Путин отметил, что деньги поступят в региональные бюджеты в ближайшее время. Он потребовал от руководителей субъектов, чтобы выплаты производились без задержек.