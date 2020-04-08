Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель

Как объяснил один из ученых, тромбоциты отвечают за состояние крови. Они «работают», когда необходимо остановить кровотечение. Нарушение уровня тромбоцитов указывает на ухудшение работы организма. Поэтому крайне важно контролировать тромбоциты при COVID-19, подчеркнул эксперт.