Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель

Пандемия COVID-19 все еще продолжается. Эксперты назвали показатель, предсказывающий смерть от коронавируса. Об этом сообщает издание "Известия".
Ученые сообщили, при низком уровне тромбоцитов возрастает риск заражения коронавирусом. Эксперты изучили истории болезни 1779 пациентов. 399 из них находились в крайне тяжелом состоянии.
Падение тромбоцитов - опасный сигнал при коронавирусе. Он указывает на ухудшение работы организма. Информация о зависимости уровня тромбоцитов и летальности коронавирусной инфекции крайне важна.
Как объяснил один из ученых, тромбоциты отвечают за состояние крови. Они «работают», когда необходимо остановить кровотечение. Нарушение уровня тромбоцитов указывает на ухудшение работы организма. Поэтому крайне важно контролировать тромбоциты при COVID-19, подчеркнул эксперт.