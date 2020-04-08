В УМПО объяснили огромную очередь работников на проходной в Уфе

Сегодня в соответствии с распоряжением Радия Хабирова сотрудники почти тысячи предприятий в Башкортостане вышли на работу. Возобновило свою деятельность и ОДК УМПО. По словам представителей организации, к работе привлечено минимальное количество персонала.

На заводе принимаются меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Так, перед началом рабочего дня у каждого сотрудника измеряли температуру и обрабатывали руки антисептиком. Но из-за этого огромное столпотворение образовалось за дверьми завода.

На фотографиях появившихся в социальных сетях видно, что люди без масок и средств защиты плотно стоят друг к другу, при этом не соблюдая положенной дистанции в 1,5-2 метра. Как сообщили нам в УМПО, они в курсе данной ситуации и приняли всевозможные меры, чтобы не допустить её повторения.