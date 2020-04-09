В Башкирии начали действовать цифровые пропуска

Администрация города Стерлитамак начала выдавать цифровые пропуска на выход из дома в режим самоизоляции. Получить такой пропуск можно заочно в онлайн-режиме. Соответствующий раздел появился на сайте мэрии.

Чтобы получить электронный пропуск, нужно заполнить определённые поля на сайте. Отметить галочку рядом с пунктом «Я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности», и заявка уйдет на рассмотрение. После на почту заявителя придёт пропуск с индивидуальным номером и QR-кодом.

Пропуск можно получить два раза в сутки, и действовать он будет 90 минут. Напомним, режим самоизоляции в Башкирии введён 31 марта. Жителям республики настоятельно рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости, чтобы избежать распространения коронавируса.