В Башкирии волонтеры привозят маски и перчатки на дом

Помощники родного города. В Сибае запущена волонтерская акция «Присоединяйся к добру». У волонтеров заказывают не только продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости, популярностью пользуются и медицинские маски с перчатками.

Все это активисты доставляют тем, кто в режиме полной самоизоляции должен оставаться дома. В первую очередь это пожилые и инвалиды. Помогают и малообеспеченным семьям. В день у волонтеров не менее 10 выездов.