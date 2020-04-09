В Башкирии волонтеры привозят маски и перчатки на дом

Помощники родного города. В Сибае запущена волонтерская акция «Присоединяйся к добру». У волонтеров заказывают не только продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости, популярностью пользуются и медицинские маски с перчатками.
Все это активисты доставляют тем, кто в режиме полной самоизоляции должен оставаться дома. В первую очередь это пожилые и инвалиды. Помогают и малообеспеченным семьям. В день у волонтеров не менее 10 выездов.
Организатором акции стал член международной ассоциации исламского бизнеса Руслан Ярмухаметов. Совместно с администрацией города и благотворительными организациями они координируют работу волонтеров, помогают общественникам. Колл-центр ведет работу на одной из заправочных станций города.