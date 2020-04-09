В Башкирии выявлены еще шесть случаев заражения коронавирусом

"Мы получили внятную перспективу нашего развития. Думаю что вместе мы преодолеем сложные задачи, которые стоят перед нами. Первое – готовность медучреждений к самым худшим сценариям, чтобы система здравоохранения была готова. Вектор работы нашей команды – поддержка здравоохранения. Второе – ясно и очевидно, что нам с вами вместе надо найти баланс между мерами по защите от коорнавируса и сохранением экономики и бизнеса. Это наиболее сложная и тяжелая задача, но мы должны ее решить. Третье - президент обозначил меры по поддержке бизнеса, но самое главное (то, чего мы ждали и то, чего бы мы совершенно точно не выполнили бы нашими ресурсами) - это финансовая поддержка людей, которые сейчас наиболее нуждаются - многодетные, те, кто остался без работы"

Радий Хабиров, глава Башкирии