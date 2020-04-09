В Башкирии выявлены еще шесть случаев заражения коронавирусом

В Башкирии зарегистрировано еще шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил руководитель региона Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве республики. Таким образом, на данный момент в республике 22 случая инфицирования.
Радий Хабиров поручил Минздраву Башкирии готовится к самым худшим сценариям развития коронавируса в республике. Он пообещал оказать сфере здравоохранения всестороннюю и полноценную поддержку. Глава республики выразил надежду, что сплочение и ответственность жителей Башкирии поможет скорее справиться с вирусом.
На данный момент под наблюдением врачей с подозрением на коронавирусную инфекцию находится 142 человека, 10 из них дети. В Башкирии проведено более 13 тысяч тестов.