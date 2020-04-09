В России выявили ещё 1459 случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб по коронавирусной инфекции объявил новые данные за прошедшие сутки. Было выявлено 1459 новых случаев заражения COVID-19. За всё время зафиксировано 10 131 случаев заболевания.

По данным оперативного штаба, 13 человек умерли от коронавирусной инфекции за сутки (за всё время – 76 человек). За сутки выздоровели 118 человек (всего – 698). Инфицированные выявлены в 81 регионе России.

В Башкирии количество случаев заражения вирусом COVID-19 выросло. За сутки выявлено ещё 6 пациентов с коронавирусом. Общее количество заболевших за всё время – 22 человека.