В Башкирии просят не собираться в церквях на Пасху

9 апреля Глава Башкирии Радий Хабиров выступил на совещании в правительстве республики. Совсем скоро Вербное воскресенье, и большое количество верующих планируют посетить церковь на Пасху. Радий Хабиров призвал жителей республики воздержаться от данного мероприятия.
Глава Башкирии отметил, что данный вопрос обсуждался с религиозными представителями. Молиться, проводить некоторые ритуалы можно и дома. Провоцировать скопление людей не нужно, чтобы избежать распространения коронавируса.
Напомним, с 31 марта в Башкирии действует режим полной самоизоляции для всех граждан. На сегодняшний день было выявлено 22 случая заболевания короанвирусом в республике. Количество заболевших по России превысило отметку в 10 тысяч человек.
Фото: Интернет.