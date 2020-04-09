В Башкирии просят не собираться в церквях на Пасху

9 апреля Глава Башкирии Радий Хабиров выступил на совещании в правительстве республики. Совсем скоро Вербное воскресенье, и большое количество верующих планируют посетить церковь на Пасху. Радий Хабиров призвал жителей республики воздержаться от данного мероприятия.

Глава Башкирии отметил, что данный вопрос обсуждался с религиозными представителями. Молиться, проводить некоторые ритуалы можно и дома. Провоцировать скопление людей не нужно, чтобы избежать распространения коронавируса.

Я прошу отработать таким образом, чтобы у нас не было скопления людей в храмах. Понимание в этом плане есть, с владыкой мы об этом говорили. Молиться, проводить какие-то ритуалы можно дома, просьба не собираться. Конечно, если мы хотим отличиться, чтобы наши какие-то храмы значились на карте Российской Федерации, как очаг заражения — это пожалуйста. Это на усмотрение людей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Напомним, с 31 марта в Башкирии действует режим полной самоизоляции для всех граждан. На сегодняшний день было выявлено 22 случая заболевания короанвирусом в республике. Количество заболевших по России превысило отметку в 10 тысяч человек.

Фото: Интернет. 