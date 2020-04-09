Минздрав Башкирии сообщил, от чего умер пациент в больнице Мелеуза

Ранее в СМИ поступила информация о смерти пациента в больнице Мелеуза. Недостоверные источники приписывали погибшему наличие вируса COVID-19. Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, сообщил подробности смерти пациента.
На сегодняшнем брифинге по коронавирусу министр здравоохранения ответил на слухи. Пациент больницы города Мелеуз умер не от коронавируса. Мужчина долгое время боролся с онкологическим заболеванием, которое и забрало жизнь пациента.
Также поступала информация, что мужчина до этого лежал в РКБ им. Г.Г. Куватова. Однако эту информацию Максим Забелин не может подтвердить или опровергнуть, так как это является личной информацией. Напомним, РКБ закрыта на жёсткий карантин из-за погибшей пациентки с коронавирусной инфекцией.
Фото: Интернет.