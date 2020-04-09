Минздрав Башкирии сообщил, от чего умер пациент в больнице Мелеуза

На сегодняшнем брифинге по коронавирусу министр здравоохранения ответил на слухи. Пациент больницы города Мелеуз умер не от коронавируса. Мужчина долгое время боролся с онкологическим заболеванием , которое и забрало жизнь пациента.

Он длительное время страдал онкологическим заболеванием. К сожалению, болезнь закончилась летальным исходом. Но связи с COVID-19 нет.

Также поступала информация, что мужчина до этого лежал в РКБ им. Г.Г. Куватова. Однако эту информацию Максим Забелин не может подтвердить или опровергнуть, так как это является личной информацией. Напомним, РКБ закрыта на жёсткий карантин из-за погибшей пациентки с коронавирусной инфекцией.