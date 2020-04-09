Школьники в России могут досрочно уйти на каникулы

Учащиеся начальных и средних классов могут уйти на каникулы раньше. Часть учебной программы оставляют на следующий год. Такие меры связаны с распространяющимся коронавирусом.
Учёба для 1-8 классов может завершиться раньше обычного срока. Часть оставшейся программы могут перенести на следующий год. Такие меры власти могут предпринять в связи с тем, что большая часть учащихся не может учиться дистанционно. В случае улучшения ситуации школьники могут вернуться в школы.
Такие меры касаются больше регионов. В Москве заявили, что проблем с дистанционным обучением в столице нет. Кроме того, в случае улучшения ситуации, каждый регион будет вправе решать, когда ученики могут вновь сесть за школьные парты.