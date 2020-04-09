В Башкирии кредиторы «Золотого запаса» могут позвонить на горячую линию

С 31 марта в Башкирии введён режим повышенной готовности и полной самоизоляции для всех граждан. Несмотря на это, работа с займодавцами «Золотого запаса» продолжается. Для кредиторов была создана «горячая линия».

Команда юридической поддержки кредиторов и Совет по правам человека и развитию институтов гражданского права организовали «горячую линию». Также в создании телефонной поддержки участвовали инициативные группы самих займодавцев. С 8 апреля можно найти ответы на все волнующие вопросы проведения процедуры банкротства предприятий заемщиков по телефону 8 (987) 606-2810.

В первую очередь данная информация будет полезна кредиторам ООО «Тихая гавань» и ООО «Форум». В этих организациях процедура наблюдения уже была введена судом. С момента снятия режима самоизоляции продолжит свою работу центр юридической помощи в Уфе (ул. Новомостовая, 28/1).

Справка

По вопросам возврата денежных средств займодавцев краудфандинговой площадки «Золотой запас» предприняты шаги:

1. Отклонены в судебном порядке иски ООО «Потенциал» к компаниям заемщикам на сумму свыше 850 млн рублей.

2. Запущены банкротные процедуры по всем ООО-шкам заемщикам (ООО «Центр комплексных решений», ООО «Новация», ООО «Тихая гавань», ООО «Советник», ООО «Форум», ООО «Дарс», ООО «Парк-сити»). На счет арбитражного суда внесены депозиты от ООО-шек-заемщиков в размере по 200 тысяч рублей на обеспечение процедуры.

3. Решениями арбитражного суда Башкирии введена процедура наблюдения в ООО – «Тихая гавань» и в ООО «Форум».

4. В рамках выполнения пункта «дорожной карты» произведена регистрация имущества в ООО «Центр комплексных решений» и ООО «Тихая гавань».