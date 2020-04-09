В Башкирии кредиторы «Золотого запаса» могут позвонить на горячую линию

С 31 марта в Башкирии введён режим повышенной готовности и полной самоизоляции для всех граждан. Несмотря на это, работа с займодавцами «Золотого запаса» продолжается. Для кредиторов была создана «горячая линия».
Команда юридической поддержки кредиторов и Совет по правам человека и развитию институтов гражданского права организовали «горячую линию». Также в создании телефонной поддержки участвовали инициативные группы самих займодавцев. С 8 апреля можно найти ответы на все волнующие вопросы проведения процедуры банкротства предприятий заемщиков по телефону 8 (987) 606-2810.
В первую очередь данная информация будет полезна кредиторам ООО «Тихая гавань» и ООО «Форум». В этих организациях процедура наблюдения уже была введена судом. С момента снятия режима самоизоляции продолжит свою работу центр юридической помощи в Уфе (ул. Новомостовая, 28/1).
Справка
По вопросам возврата денежных средств займодавцев краудфандинговой площадки «Золотой запас» предприняты шаги:
1. Отклонены в судебном порядке иски ООО «Потенциал» к компаниям заемщикам на сумму свыше 850 млн рублей.
2. Запущены банкротные процедуры по всем ООО-шкам заемщикам (ООО «Центр комплексных решений», ООО «Новация», ООО «Тихая гавань», ООО «Советник», ООО «Форум», ООО «Дарс», ООО «Парк-сити»). На счет арбитражного суда внесены депозиты от ООО-шек-заемщиков в размере по 200 тысяч рублей на обеспечение процедуры.
3. Решениями арбитражного суда Башкирии введена процедура наблюдения в ООО – «Тихая гавань» и в ООО «Форум».
4. В рамках выполнения пункта «дорожной карты» произведена регистрация имущества в ООО «Центр комплексных решений» и ООО «Тихая гавань».
5. Открыт центр юридической помощи займодавцам по адресу г. Уфа, ул. Новомостовая 28/1 работающий ежедневно по будням с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Начался прием граждан-кредиторов по ООО «Форум» и ООО «Тихая гавань». Ведутся бесплатные устные консультации и оказывается помощь в подготовке заявлений о включении в реестр кредиторов.