В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

В России все еще продолжается пандемия COVID-19. В Москве от коронавируса умерли 12 пациентов. Об этом сообщили в оперштабе.
У всех пациентов была подверждена пневмония и получен положительный тест на COVID-19. Трое пациентов были моложе 45 лет.
В Москве скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 33 до 87 лет. Трое умерших были в возрасте до 45 лет.
оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом
Двое пациентов имели проблемы с сердцем.У них наблюдались острая печеночная и сердечная недостаточность. 33-летняя пациентка вовремя не братилась за помощью в медучреждения.
Хроническим бронхитом страдали четверо из заболевших. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний - гипертония, атеросклероз, порок сердца. Один из пациентов находился на лечении в федеральной больнице.
оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом
В России зафиксирован 10 131 случай заражения COVID-19. Из них 698 человек выздоровели. Всего в РФ от коронавируса умерли 76 человек.