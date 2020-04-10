В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 33 до 87 лет. Трое умерших были в возрасте до 45 лет.

оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом