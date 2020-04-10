В Уфе прошла дезинфекция улиц от коронавируса

Администрация Уфы рассказала о борьбе с коронавирусной инфекцией. Ночью прошла дезинфекция основных магистралей города. В общей сложности было обработано 18 улиц.

Четыре специализированные машины на низкой скорости проехали от ДК «Машиностроителей» до улицы Аксакова. Работы продолжались всю ночь – с 22:00 до 6:00. Специальный раствор распылялся не только на проезжую часть, но и газоны и прилегающие территории.

Дезинфицирование улиц проводилось специальным раствором «Эксотамин». Раствор безвреден для людей, животных и растений, а опасен только для вирусов и бактерий. В ближайшее время планируется обработать и другие улицы города.