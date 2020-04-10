Стас Михайлов сдал тест на коронавирус

Стас Михайлов переболел двусторонней пневмонией. Он сразу поспешил сдать тест на коронавирус. Как пишет сам певец, тест он сдавал четыре раза. Все четыре раза результаты были отрицательные.

Сейчас певец находится дома и соблюдает режим самоизоляции. Кроме этого, тест показал, что у артиста в крови есть антитела к коронавирусу. На своей страничке он опубликовал видео, в котором обращается к своим подписчикам.Певец заявил, что в случае подтверждения наличия антител Роспотребнадзором, он готов стать донором для других заражённых.