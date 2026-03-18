Дзюдоист из Башкирии стал призёром Кубка Европы

Дзюдоист из Башкортостана стал призёром Кубка Европы. Этот турнир прошел в Черногории. Страну и республику на европейском уровне представлял Карен Галстян. По возвращении со спортсменом встретилась наша съемочная группа.
Воспитанник башкирской школы дзюдо, уроженец Стерлитамака Карен Галстян не первый раз добивается крупного успеха на международном уровне. По итогам Кубка Европы спортсмен завоевал бронзовую медаль, уступив в полуфинальной схватке более опытному сопернику.
В секцию дзюдо Карен пришёл в восемь лет. Галстян представляет спортивную династию. Его отец занимался вольной борьбой, а брат – кикбоксингом. Главная спортивная цель Карена – попадание на следующие Олимпийские игры, которые пройдут в 2028 году.
Карен признается: главное, чтобы на пути к Олимпийским играм не подводили травмы. Кубок Европы в Черногории – первый старт после трехмесячного простоя из-за серьезного повреждения. В остальном Карен Галстян готов штурмовать самые высокие вершины.