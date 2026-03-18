Дзюдоист из Башкирии стал призёром Кубка Европы

Дзюдоист из Башкортостана стал призёром Кубка Европы. Этот турнир прошел в Черногории. Страну и республику на европейском уровне представлял Карен Галстян. По возвращении со спортсменом встретилась наша съемочная группа.

Воспитанник башкирской школы дзюдо, уроженец Стерлитамака Карен Галстян не первый раз добивается крупного успеха на международном уровне. По итогам Кубка Европы спортсмен завоевал бронзовую медаль, уступив в полуфинальной схватке более опытному сопернику.

Казаху уступил в полуфинале. Равная схватка была. В дополнительное время пропустил бросок на ваза-ари и проиграл. Карен Галстян, бронзовый призер Кубка Европы по дзюдо

В секцию дзюдо Карен пришёл в восемь лет. Галстян представляет спортивную династию. Его отец занимался вольной борьбой, а брат – кикбоксингом. Главная спортивная цель Карена – попадание на следующие Олимпийские игры, которые пройдут в 2028 году.

С каждой победой Карена его шансы будут возрастать. А мы как федерация, Министерство спорта и, я надеюсь, глава республики, сделаем все, чтобы наш спортсмен боролся на Олимпиаде. Денис Буяк, исполнительный директор федерации дзюдо Республики Башкортостан

Все шансы есть. Буду тренироваться, готовиться. Все в моих силах, все реально. Карен Галстян, бронзовый призер Кубка Европы по дзюдо