В Башкирии артист, у мамы которого обнаружили коронавирус, рассказал о результатах теста семьи

Анвар Нургалиев, известный певец Башкирии, обратился к прессе на личной странице в социальной сети. Мать артиста недавно умерла от ишемии головного мозга в РКБ им. Г.Г. Куватова. Посмертно у женщины обнаружили коронавирус, поэтому вся семья Анвара сдавала тест на выявление COVID-19.

Артист сделал официальное заявление, что вся семья Анвара ушла на карантин и сдала тесты на коронавирус. Результат оказался отрицательным. До этого певца обвиняли в распространении вируса, так как мать Анвара лежала в больнице уже долгое время и никак не могла заразиться COVID-19 на улице.

Напомним, Анвар Нургалиев оказался жертвой травли в бездоказательных обвинениях в распространении вируса. Сейчас артист намерен выяснить, от кого его мама могла подхватить страшный вирус. А также певец хочет привлечь к ответственности недостоверные СМИ и комментаторов за травлю.