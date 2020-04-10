В Уфе клинику БГМУ готовят для пациентов с коронавирусом

Для принятия пациентов с коронавирусом в Уфе готовят клинику БГМУ. Больницу развертывают под резерв. Об этом сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.
По ее словами, сейчас из медучреждения выписывают всех пациентов, чтобы к следующей неделе там могли работать только с больными COVID-19. Сейчас в Уфе закрыта на карантин РКБ имени Куватова. Инфекционным госпиталем стала Демская больница №3.
На изоляцию закрыли терапию и хирургию больницы скорой помощи №22. По последним данным, в республике зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 6 человек.