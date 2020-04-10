Стало известно, какой сюрприз готовят для сотрудников и пациентов РКБ в Уфе на карантине

6 апреля стало известно, что Республиканская клиническая больница имени Г.Г. Куватов закрыта на жёсткий карантин. У пациентки, погибшей от ишемии головного мозга, обнаружили коронавирус. Почти 1200 пациентов и сотрудников оказались заперты в медучреждении.

Региональное отделение «Единой России» и Молодежная общественная палата при Госсобрании Башкирии решили поддержать людей на карантине. В эту субботу, 11 апреля, во дворе РКБ будет организован концерт в рамках проекта «Мы вместе». В мероприятии примут участие звёзды башкирской эстрады.

Чтобы увидеть концерт, достаточно будет просто подойти к окну. Начало концерта планируется в 16:00. Пока для сотрудников и пациентов РКБ предоставляется другая материальная и психологическая помощь.