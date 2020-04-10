В Башкирии брошенный на привязи пёс месяц питался снегом

Зоозащитники Башкирии рассказали о трагической судьбе одного пса. Хозяин собаки умер, а родственники просто оставили питомца на привязи одного. Целый месяц несчастное животное питалось только снегом.

Собаку оставили на дачном участке в Кушнаренковском районе на привязи. Пёс прожил без еды и воды целый месяц, пока о нём не сообщили волонтёрам. До этого упитанный, активный пёс стал буквально ходячим скелетом.

Волонтёры рассказывают, что истощение пса настолько сильное, что он бросается даже на хлеб. Сейчас зоозащитники ищут новый дом для несчастного. Сотрудники организации отмечают, что собаке нужна забота, чтобы восстановить утраченные силы.