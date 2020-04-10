Храмы Башкирии ушли в онлайн с 11 апреля

Храмы Башкирии начали работать в онлайн-режиме. Связано это с эпидемиологической обстановкой в республике. За сутки было зарегистрировано 18 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Богослужения с 11 апреля теперь будут транслироваться на официальном сайте Уфимской епархии и на телеканалах «Союз» и «Спас». Глава Башкортостанской митрополии Никон призвал прихожан не посещать в эти дни церкви и храмы. Он попросил христиан с пониманием отнестись к ситуации и не переставать молиться дома.
Накануне глава Башкирии Радий Хабиров призвал жителей республики воздержаться от посещения церкви на Пасху.