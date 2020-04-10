Храмы Башкирии ушли в онлайн с 11 апреля

Храмы Башкирии начали работать в онлайн-режиме. Связано это с эпидемиологической обстановкой в республике. За сутки было зарегистрировано 18 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Богослужения с 11 апреля теперь будут транслироваться на официальном сайте Уфимской епархии и на телеканалах «Союз» и «Спас». Глава Башкортостанской митрополии Никон призвал прихожан не посещать в эти дни церкви и храмы. Он попросил христиан с пониманием отнестись к ситуации и не переставать молиться дома.

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров призвал жителей республики воздержаться от посещения церкви на Пасху. 

Я прошу отработать таким образом, чтобы у нас не было скопления людей в храмах. Понимание в этом плане есть, с владыкой мы об этом говорили. Молиться, проводить какие-то ритуалы можно дома, просьба не собираться. Конечно, если мы хотим отличиться, чтобы наши какие-то храмы значились на карте Российской Федерации, как очаг заражения — это пожалуйста. Это на усмотрение людей.

Радий Хабиров, глава Башкирии