Власти Башкирии и Челябинской области подписали 11 соглашений

11 соглашений в самых разных сферах, от промышленности до образования, подписали власти Башкортостана и Челябинской области. Одним из ключевых событий сегодня стало обновление документа о сотрудничестве регионов, подпись под которым поставили Радий Хабиров и Алексей Текслер. Именно он задаст вектор взаимодействия между субъектами на ближайшие годы. О результатах делового визита челябинцев – в нашем сюжете.
Без галстуков и не в офисе: формат B2B для многих бизнесменов уже знаком. Порядка 100 кампаний Башкортостана и Челябинской области – промышленники, энергетики и инженеры – ищут точки соприкосновения в машиностроении, металлообработке и химпроме.
Радий Хабиров и Алексей Текслер осмотрели выставку в конгресс-холле «Торатау», оформленную в стиле железнодорожных станций. Символично: движение между регионами набирает ещё большие скорости, создавая конкретные проекты и рост товарооборота.
Не менее важным стороны называют сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере и в туризме, а в планах – поднять связи в небо. Радий Хабиров и Алексей Текслер обсуждают возможность открытия авиасообщения между столицами. Красоты двух регионов уже доступны тем, кто перемещается на байдарках. Сплавы популярны и среди жителей нашей республики, и среди соседей. А для тех, кто привык наматывать шаги, доступен пеший турмаршрут: Южноуральская тропа – больше 500 километров, на протяжении которых точки с лучшими достопримечательностями.
Но география сотрудничества не ограничивается транспортом: Башкортостан и Челябинская область прочно связали свои экономики через кластеры. Республика удерживает лидерство по их количеству в стране, а соседний регион входит в топ-5 рейтинга кластерного развития.
Ещё один связующий мост между соседями – язык и культура. Башкирский изучают почти пять тысяч детей в 73 детсадах и школах Челябинской области. Для педагогов из соседнего региона в Уфе регулярно проводят курсы повышения квалификации, предоставляют южноуральцам учебники и национальные костюмы. Сотрудничество сегодня пополнилось 11 соглашениями в самых разных сферах – от промышленности до образования.
Документ, под которым поставили подписи Радий Хабиров и Алексей Текслер, предполагает новый вектор сотрудничества. К слову, следующая встреча пройдёт в Челябинске: делегация республики отправится к соседям, чтобы продолжить обмен опытом и укрепить дружеские связи.
А ещё гости познакомились с Центром управления регионом. Связующее звено между властью и жителями давно показало свою эффективность. Ни одно направление не осталось без внимания в работе двух дружественных территорий. Из таких отдельных кирпичиков складывается стена добрососедства. Сила – в единстве, доказывают регионы, особенно, когда оно приносит реальные плоды.