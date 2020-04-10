Растение-вирус: в Подмосковье начали борьбу с борщевиком

Истребление известного сорняка – борщевика в Подмосковье начинается обычно в мае. Однако в этом году борьбу с ним начнут пораньше. Борщевик хоть и не коронавирус, но вред хозяйству приносит большой.

Борщевик Сосновского − так его полное название, считается одним из самых вредных и упрямых сорняков. Из-за его повышенной живучести с ним тяжело бороться. В борьбе с ним используют самые разные методы – от химических до механических.