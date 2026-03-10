В Уфе начали подготовку к половодью

Ключевая задача на ближайшие недели — своевременная подготовка всех систем жизнеобеспечения. Особое внимание будет уделено состоянию гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей и инженерных коммуникаций. Главам администраций всех районов Уфы поручено включиться в работу незамедлительно. С 6 марта работают районные противопаводковые комиссии и разработаны локальные планы мероприятий.