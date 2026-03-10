В Уфе начали подготовку к половодью

Администрация Уфы сообщила о старте подготовки к весеннему половодью. Соответствующий документ был подписан мэром столицы Ратмиром Мавлиевым.
Был утвержден состав общегородской противопаводковой комиссии, а также детальный план мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод и жизнеобеспечению населения на 2026 год.
Ключевая задача на ближайшие недели — своевременная подготовка всех систем жизнеобеспечения. Особое внимание будет уделено состоянию гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей и инженерных коммуникаций. Главам администраций всех районов Уфы поручено включиться в работу незамедлительно. С 6 марта работают районные противопаводковые комиссии и разработаны локальные планы мероприятий.