МФЦ Башкирии перешли на работу по предварительной записи

Многофункциональные центры перешли на приёмы по предварительной записи. Отделения пока работают в ограниченном режиме. Заявки на новые услуги пока приниматься не будут.

Для соблюдения дистанции между людьми в очереди на полу есть разметка. На сидячих местах стулья опечатаны через место. Все сотрудники МФЦ обеспечены масками и перчатками, а само помещение дезинфицируется каждые два часа.