МФЦ Башкирии перешли на работу по предварительной записи

Многофункциональные центры перешли на приёмы по предварительной записи. Отделения пока работают в ограниченном режиме. Заявки на новые услуги пока приниматься не будут.
Для соблюдения дистанции между людьми в очереди на полу есть разметка. На сидячих местах стулья опечатаны через место. Все сотрудники МФЦ обеспечены масками и перчатками, а само помещение дезинфицируется каждые два часа.
Оформить предварительную запись можно через личный кабинет на сайте республиканского МФЦ и на портале «Госсуслуги». Также можно записаться, обратившись в контактный центр по телефонам: +7 (347) 246-55-33; +7 (927) 3333 100.