В Минобрнауки оценили дистанционное обучение в вузах

Российские вузы в целом адаптировались к дистанционной форме обучения. Есть возможности сдачи сессий в такой же дистанционной форме. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ.

В большинстве вузов есть издержки с переходом на дистанционную форму обучения. Но в целом вузы успешно справились с новой задачей. Возможности вузов вполне позволяют студентам сдать все сессии в таком же онлайн-режиме.