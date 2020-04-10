В Минобрнауки оценили дистанционное обучение в вузах

Российские вузы в целом адаптировались к дистанционной форме обучения. Есть возможности сдачи сессий в такой же дистанционной форме. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ.
В большинстве вузов есть издержки с переходом на дистанционную форму обучения. Но в целом вузы успешно справились с новой задачей. Возможности вузов вполне позволяют студентам сдать все сессии в таком же онлайн-режиме.
В стране также были перенесены даты сдачи ЕГЭ, сроки приёма в вузы. Подать документы абитуриенты смогут до 10 августа. Несмотря на все сценарии развития коронавирусной ситуации, новый учебный год планируется начать 1 сентября.