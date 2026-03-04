Жителям Башкирии рассказали о новых правилах обучения в автошколах

Уроков вождения будет чуть больше, а теорию разрешено преподавать дистанционно. С начала марта в России заработали новые правила обучения в автошколах. Основное изменение касается именно теоретической части образовательного процесса, но есть и другие нюансы нововведений.

Не зря говорят: дорога не прощает ошибок. Поэтому, прежде чем сесть за руль реального автомобиля, немного практики на тренажёре. Чтобы не было ошибок, нужно хорошо знать теорию. Лира Ибраева только начинает обучаться на права. Она выбрала очный формат, хотя с 1 марта в стране в работу автошкол ввели некоторые изменения: теорию разрешили преподавать и дистанционно.

Дополнительно ученикам также будут предоставлять аккредитованные онлайн-уроки. Проверка знаний, промежуточные срезы усвоения материала, итоговая аттестация – это всё остаётся. Требования на дистанционном обучении такие же жёсткие, как и на очном.

Удалённо теорию, конечно, можно познать, а вот дистанционно научиться вождению точно не получится. Только сидя за рулём настоящего автомобиля, а не какого-либо симулятора, оттачиваются навыки управления машиной.

Вопроса о послаблениях, касаемо практических занятий, и не стояло. Наоборот, по новым правилам количество часов вождения, пусть и не намного, но увеличилось: раньше это было 56 часов, теперь 58.

Если вождения по новым правилам стало на два часа больше, ровно настолько сократилась теоретическая часть, в частности, касаемо устройства автомобиля.