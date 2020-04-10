Радий Хабиров о зараженных COVID-19 в РКБ: «Я бы с этими цифрами не спешил»

Сомнительные 170 результатов анализов на коронавирус из Республиканской клинической больницы отправили на повторное исследование. Сегодня об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин на брифинге по эпидемиологической ситуации. Также сегодня усилена практика привлечения нарушителей режима самоизоляции к административной ответственности и расширен список жителей, попавших под ужесточенный подомовой обход.
На четвертый день карантина в Республиканской клинической больнице стало известно о результатах анализов на коронавирус. По данным Минздрава, всего проведено почти 1200 тестов, сомнительных – 170, их отправили на повторное исследование. В акушерско-гинекологическом отделении ни одного с коронавирусом, но здесь проведут полностью дезинфекцию, и после этого работа возобновится.
Сегодня в Башкортостане заработали ряд новых мер. Усилена практика привлечения нарушителей режима самоизоляции к административной ответственности. Ежедневно в рейдовых мероприятиях задействовано более 2 тысяч сотрудников полиции, свыше 300 сотрудников Росгвардии и более 1,5 тысячи народных дружинников. Кроме того, по поручению Главы республики Радия Хабирова проводятся обходы по домам. Главная задача – удостовериться, действительно ли жители находятся на самоизоляции. Добавлены четыре новые категории: те, кто был в контакте с зараженными, прибывшие из неблагополучных по коронавирусу территорий, жители в возрасте 65 плюс и те, кто имеет хронические заболевания.
Также стало известно, что за последние три дня за пособием по безработице обратились более 2300 человек. Их заявки обрабатываются. Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина для всех, кто лишился работы после 1 марта, устанавливается на три месяца максимальный размер пособия. В Башкортостане он составляет около 13 тысяч рублей.