Радий Хабиров о зараженных COVID-19 в РКБ: «Я бы с этими цифрами не спешил»

Сомнительные 170 результатов анализов на коронавирус из Республиканской клинической больницы отправили на повторное исследование. Сегодня об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин на брифинге по эпидемиологической ситуации. Также сегодня усилена практика привлечения нарушителей режима самоизоляции к административной ответственности и расширен список жителей, попавших под ужесточенный подомовой обход.

На четвертый день карантина в Республиканской клинической больнице стало известно о результатах анализов на коронавирус. По данным Минздрава, всего проведено почти 1200 тестов, сомнительных – 170, их отправили на повторное исследование. В акушерско-гинекологическом отделении ни одного с коронавирусом, но здесь проведут полностью дезинфекцию, и после этого работа возобновится.

Подавляющее большинство с отрицательными показателями. И что-то около 150-170 под вопросом. Как показывает наш опыт, эта цифра потом еще уменьшается, поэтому я бы с этими цифрами не спешил. Завтра и послезавтра будет часть анализов, мы потихонечку будем говорить об этом. Волнует сейчас другое: нам нужно срочно провести и завершить все те карантинные мероприятия, которые мы проводим в РКБ. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня в Башкортостане заработали ряд новых мер. Усилена практика привлечения нарушителей режима самоизоляции к административной ответственности. Ежедневно в рейдовых мероприятиях задействовано более 2 тысяч сотрудников полиции, свыше 300 сотрудников Росгвардии и более 1,5 тысячи народных дружинников. Кроме того, по поручению Главы республики Радия Хабирова проводятся обходы по домам. Главная задача – удостовериться, действительно ли жители находятся на самоизоляции. Добавлены четыре новые категории: те, кто был в контакте с зараженными, прибывшие из неблагополучных по коронавирусу территорий, жители в возрасте 65 плюс и те, кто имеет хронические заболевания.