Ветеран войны из Башкирии чудом выжил с пробитым в бою легким

29 дней до Победы. Телеканал БСТ продолжает марафон, посвященный предстоящему празднованию годовщины разгрома фашистских войск. Наш сегодняшний репортаж про командира стрелкового взвода, пехотинца Архипа Ермакова из города Кумертау и его боевой путь.

Свой боевой путь Архипу Ермакову без слез вспоминать трудно, но он обещал держаться, хотя бы перед нашей камерой. 95-летний ветеран помнит каждый эпизод тех страшных дней. 17-летним мальчишкой он попал в Краснохолмское военно-пехотное училище, позже был переведен в Одесское краснознамённое пехотное училище, после которого попал на фронт. От Беларуси через Литву и до Польши – по такому маршруту проходил боевой путь лейтенанта Ермакова. В первом бою из всей его роты в живых остался только он и несколько товарищей.

В 1944 году в битве за железнодорожный мост в городе Гродно Архип Григорьевич был тяжело ранен в грудь, пуля прошла сквозь плечо и вышла под лопаткой, по пути пробив легкое. Он чудом выжил и смог вернуться в строй. Был контужен, из-за чего временно находился в резерве. Но даже вне боевых действий страх и ощущение смерти почему-то всегда находились рядом, вспоминает офицер.