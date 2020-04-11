Башкирские аграрии присоединились к акции #мыдлявасбезвыходных

#Мыдлявасбезвыходных. Башкирские аграрии присоединились к всероссийской акции, запущенной в соцсетях. Те, кто трудятся в полях на посевной, производят молоко, мясо и другие продукты питания, выкладывают снимки за рабочим процессом, подписывая хэштегом. Таким образом аграрии решили дать ответ коронавирусу, который уже не на шутку разбушевался по стране.
Его стаж работы комбайнером составляет больше 30 лет. Но впервые за всю историю Венер Ахияртдинов засеивает поле в медицинской маске и резиновых перчатках. Отныне в хозяйстве работают только так. Предосторожности – не лишнее, ведь, по словам аграриев, сейчас самая ответственная пора – посевная. И это не время для болезней.
В кабине комбайна листок с хештегом #мыдлявасбезвыходных. Так Венер Ахияретдинов присоединился к всероссийской акции сельхозтоваропроизводителей. Этот девиз – их ответ пандемии. Сами аграрии недоумевают: разве можно сейчас отдыхать, когда погода благоволит работать.
К слову, в Дюртюлинском районе в этом году планируют увеличить посевные площади подсолнечника в три раза. Запасы по другим культурам удвоить, чтобы даже в чрезвычайных ситуациях проблем с продовольствием не было ни на складах, ни на магазинных полках.
К флешмобу каждый день присоединяются те, кто, заботится о хорошем урожае несмотря на пандемию. Фотографиями с хештегами уже поделились аграрии Кушнаренковского, Уфимского и Давлекановского районов.
В этом году к весенним полевым работам приступили на две недели раньше агротехнических сроков. На поля вышли во всех 54 районах республики. Озимых культур уже посеяно больше на треть по сравнению с прошлым годом. Почти вдвое вырастут площади с гречихой. Тех, кто остаётся дома, аграрии уверяют: продуктов даже в случае кризиса хватит на всех.