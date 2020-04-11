Башкирские аграрии присоединились к акции #мыдлявасбезвыходных

#Мыдлявасбезвыходных. Башкирские аграрии присоединились к всероссийской акции, запущенной в соцсетях. Те, кто трудятся в полях на посевной, производят молоко, мясо и другие продукты питания, выкладывают снимки за рабочим процессом, подписывая хэштегом. Таким образом аграрии решили дать ответ коронавирусу, который уже не на шутку разбушевался по стране.

Его стаж работы комбайнером составляет больше 30 лет. Но впервые за всю историю Венер Ахияртдинов засеивает поле в медицинской маске и резиновых перчатках. Отныне в хозяйстве работают только так. Предосторожности – не лишнее, ведь, по словам аграриев, сейчас самая ответственная пора – посевная. И это не время для болезней.

Без выходных приходится работать. Сеем горох, уже почти 80 гектаров засеял. Дальше ячмень пойдет, пшеница. Каждая минута дорога – хлеб всем нужен. Венер Ахияртдинов Механизатор

В кабине комбайна листок с хештегом #мыдлявасбезвыходных. Так Венер Ахияретдинов присоединился к всероссийской акции сельхозтоваропроизводителей. Этот девиз – их ответ пандемии. Сами аграрии недоумевают: разве можно сейчас отдыхать, когда погода благоволит работать.

Ну а кто посеет? Осенью что будет? Где будет молоко, мясо? Поэтому мы с удовольствием работаем. Народ работает, вовремя зарплату получает, проблем нет. Главное, чтобы люди здоровы были и эта болезнь не зашла сюда, в деревню. Альберт Давлетбаев, генеральный директор ООО племзавод им. Ленина

К слову, в Дюртюлинском районе в этом году планируют увеличить посевные площади подсолнечника в три раза. Запасы по другим культурам удвоить, чтобы даже в чрезвычайных ситуациях проблем с продовольствием не было ни на складах, ни на магазинных полках.

Запланировано в этом году засеять яровыми культурами более 33 тысяч гектаров, из них ранне-яровых на площади более 25 тысяч гектаров. Состояние озимых на площади 11 тысяч гектаров удовлетворительное, ведем подкормку. Салават Сакаев, начальник отдела сельского хозяйства администрации Дюртюлинского района

К флешмобу каждый день присоединяются те, кто, заботится о хорошем урожае несмотря на пандемию. Фотографиями с хештегами уже поделились аграрии Кушнаренковского, Уфимского и Давлекановского районов.