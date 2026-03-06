В Башкирии жители д. Татарский Нагадак присоединились к конкурсу «Трезвое село»

Жители деревни Татарский Нагадак Аургазинского района намерены победить в конкурсе «Трезвое село». Они провели фестиваль, на котором продемонстрировали достижения в сельском хозяйстве и показали, как можно организовать комфортные условия жизни в населенном пункте.
В деревне улучшилась рождаемость, снизились объемы продажи алкоголя, есть школа, детский сад, ФАП, отделение почты, дом культуры. Люди участвуют в программе поддержки местных инициатив. Население занимается спортом, чтит память погибших участников СВО – в честь одного из бойцов открыли памятную доску.