В Башкирии жители д. Татарский Нагадак присоединились к конкурсу «Трезвое село»

Жители деревни Татарский Нагадак Аургазинского района намерены победить в конкурсе «Трезвое село». Они провели фестиваль, на котором продемонстрировали достижения в сельском хозяйстве и показали, как можно организовать комфортные условия жизни в населенном пункте.