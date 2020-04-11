В Уфе прошел первый субботник без привлечения жителей

Несмотря на тот режим, который сейчас есть, очистку никто не отменял. Это должно быть. Это тоже эстетика, это и санитарная составляющая. Потому что все работы, которые идут по помывке – промывается асфальт, помывка ограждений. Мы обрабатывали и детские площадки, это все с использованием дизсредств.

Айдар Базгудинов, глава администрации Дёмского района г. Уфы