В Уфе прошел первый субботник без привлечения жителей

На уборку дворов, но без привлечения жителей. В Уфе сегодня прошел первый субботник в рамках месячника чистоты. В Демском районе на улицу вышли работники УЖХ муниципалитета.
Более 100 дворников, слесарей, плотников и мастеров убирали дворы от накопившегося за зиму мусора и грязи. В перечне работ – ремонт и покраска ограждений, побелка деревьев и бордюров, подготовка дворовых проездов к ямочному ремонту. Особое внимание коммунальщики уделили дезинфекционной обработке подъездов и детских площадок.
Пока работники ЖЭУ трудились во дворах, на улицах Демы колесила спецтехника службы по благоустройству района. Это поливочные машины и пылесосы. В ежедневном режиме там производится и дезинфекция остановок.