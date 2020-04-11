В Уфе прошел первый субботник без привлечения жителей

На уборку дворов, но без привлечения жителей. В Уфе сегодня прошел первый субботник в рамках месячника чистоты. В Демском районе на улицу вышли работники УЖХ муниципалитета.

Более 100 дворников, слесарей, плотников и мастеров убирали дворы от накопившегося за зиму мусора и грязи. В перечне работ – ремонт и покраска ограждений, побелка деревьев и бордюров, подготовка дворовых проездов к ямочному ремонту. Особое внимание коммунальщики уделили дезинфекционной обработке подъездов и детских площадок.

Несмотря на тот режим, который сейчас есть, очистку никто не отменял. Это должно быть. Это тоже эстетика, это и санитарная составляющая. Потому что все работы, которые идут по помывке – промывается асфальт, помывка ограждений. Мы обрабатывали и детские площадки, это все с использованием дизсредств. 

Айдар Базгудинов, глава администрации Дёмского района г. Уфы

В нашем обслуживании находится 89 остановок. Ежедневно более половины обрабатывается дезинфицирующим раствором, следующая половина – на следующий день. Также на сегодняшний момент продолжаем работу по мойке тротуаров.

Раушан Даянов, директор службы по благоустройству Дёмского района г. Уфы

Пока работники ЖЭУ трудились во дворах, на улицах Демы колесила спецтехника службы по благоустройству района. Это поливочные машины и пылесосы. В ежедневном режиме там производится и дезинфекция остановок.