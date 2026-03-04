В Уфе впервые прошли соревнования по паделу

Уфа впервые приняла элитные соревнования по паделу. В течение четырёх дней в столице Башкортостана проходил этап Российского падел-тура. Турнир «Звёзды Уфы» собрал рекордное количество участников – 112 спортсменов из восьми стран мира.

Так, в женском зачёте победили россиянка Варвара Попова и Ракель Пильтчер, которая стала первой бразильянкой в истории Российского падел-тура. В мужском финале соперников превзошли Николай Манюков и Максим Колобов.