В Уфе впервые прошли соревнования по паделу

Уфа впервые приняла элитные соревнования по паделу. В течение четырёх дней в столице Башкортостана проходил этап Российского падел-тура. Турнир «Звёзды Уфы» собрал рекордное количество участников – 112 спортсменов из восьми стран мира.
Так, в женском зачёте победили россиянка Варвара Попова и Ракель Пильтчер, которая стала первой бразильянкой в истории Российского падел-тура. В мужском финале соперников превзошли Николай Манюков и Максим Колобов.
Также в турнире участвовали спортсмены из Аргентины, Испании, Казахстана, Молдовы и Беларуси. Среди россиян представлены рекордные 19 регионов. В рамках Российского падел-тура в этом сезоне состоится ещё четыре турнира в Калининграде, Санкт-Петербурге, Сочи и Москве.