В Башкирии бизнесмены помогли перепрофилировать больницу в госпиталь для зараженных коронавирусом

В Стерлитамаке силами предпринимателей перепрофилировали вторую городскую больницу в госпиталь для лечения пациентов с диагнозом COVID-19. Работу провели всего за неделю. Сейчас медучреждение на стадии приёма и установки оборудования.
– Это место выхода врачей на работу. Обозначается зелёной зоной. После того, как врач проходит зелёную зону, он попадает в красную зону.
Именно в этой зоне будут проходить лечение пациенты с диагнозом COVID-19. Ремонт уже закончен, но стационар продолжает готовиться, там отмывают стены, устанавливают оборудование и оснащают палаты необходимым. В этом корпусе провели монтаж новой системы вентиляции и подачи медицинских газов, разводку электрики под диагностическую аппаратуру, а также отделку помещений. И всё это за семь дней силами местных предпринимателей.
В ремонте приняли участие около 20 местных предпринимателей. Каждый помогал чем мог: кто-то предоставлял рабочую силу, кто-то – строительные материалы.
Отремонтировали и подготовили не только здание больницы, но и прилегающую территорию. Заасфальтировали дорожки, установили бордюры и заборы по всему периметру лечебницы.
В здании, переоборудованном для лечения пациентов с диагнозом COVID-19, есть всё необходимое, в том числе аппараты искусственной вентиляции лёгких, дополнительная поставка которых в количестве четырнадцати штук ожидается в ближайшее время. Госпиталь рассчитан на 80 мест, из них 56 оборудованы кислородными линиями для подключения аппаратов ИВЛ.
Стационар начнёт функционировать ориентировочно со следующей недели. Врачи, лечащие пациентов с диагнозом коронавирус, будут жить на территории больницы до конца эпидемии. Для этого два этажа лечебницы превратили в общежитие на 120 мест и оборудовали всем необходимым. Но самое главное, что жители Стерлитамака не остались в стороне, а приняли активное участие, объединившись против опасности.