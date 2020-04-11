В Башкирии бизнесмены помогли перепрофилировать больницу в госпиталь для зараженных коронавирусом

В Стерлитамаке силами предпринимателей перепрофилировали вторую городскую больницу в госпиталь для лечения пациентов с диагнозом COVID-19. Работу провели всего за неделю. Сейчас медучреждение на стадии приёма и установки оборудования.

– Это место выхода врачей на работу. Обозначается зелёной зоной. После того, как врач проходит зелёную зону, он попадает в красную зону.

Именно в этой зоне будут проходить лечение пациенты с диагнозом COVID-19. Ремонт уже закончен, но стационар продолжает готовиться, там отмывают стены, устанавливают оборудование и оснащают палаты необходимым. В этом корпусе провели монтаж новой системы вентиляции и подачи медицинских газов, разводку электрики под диагностическую аппаратуру, а также отделку помещений. И всё это за семь дней силами местных предпринимателей.

От нас примерно около 35 человек работало. В каждой организации такое же количество людей было. Здесь каждый этаж состоит из трёх секций. Примерно по две-три секции каждая организация взяла. Грубо говоря, примерно по этажу. И отвечала каждая организация за свой участок. Ратмир Фахреев, директор организации «Уралстройгрупп»

В ремонте приняли участие около 20 местных предпринимателей. Каждый помогал чем мог: кто-то предоставлял рабочую силу, кто-то – строительные материалы.

Ситуация такая, что город общий, мы все его любим. И это же наша забота, о наших близких, друзьях. Не дай Бог, что кто-то сюда попадет. Это же не первый раз происходит, когда администрация к нам обращается мы не остаёмся в стороне. Город не такой большой, все друг друга знают. Также мы позвонили своим подрядчикам, которых администрация не просила и они никакого отношения к этому не имеют. Но они откликнулись, пришли и помогали. Павел Труханов, представитель компании «Риком»

Отремонтировали и подготовили не только здание больницы, но и прилегающую территорию. Заасфальтировали дорожки, установили бордюры и заборы по всему периметру лечебницы.

Наша больница состоит из четырёх поликлиник, трёх детских поликлиник и трёх стационарных зданий. На сегодняшний день под госпиталь закрыто только одно здание стационара. Все поликлиники продолжают свою работу. Но они продолжают работу в особых условиях, когда большая часть амбулаторной помощи оказывается на дому. Эльвира Гильванова, главный врач городской больницы №2

В здании, переоборудованном для лечения пациентов с диагнозом COVID-19, есть всё необходимое, в том числе аппараты искусственной вентиляции лёгких, дополнительная поставка которых в количестве четырнадцати штук ожидается в ближайшее время. Госпиталь рассчитан на 80 мест, из них 56 оборудованы кислородными линиями для подключения аппаратов ИВЛ.