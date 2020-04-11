«Семью сожжем»: жительница Башкирии, переболевшая коронавирусом, рассказала о травле

На самоизоляции оказалось, что коронавирус таит в себе неожиданную опасность – заболевших людей вдруг стали ненавидеть. Травле подвергаются даже те, кто не болен, но как-то был связан с коронавирусом. В Кумертау жизнь двух женщин превратилась в ад после того, как горожане узнали об их диагнозе, а артиста Анвара Нургалиева обвинили в смерти матери и чуть ли не в том, что именно он завез COVID-19 в Башкирию.

Сделать тест на коронавирус Анвара Нургалиева вынудила травля, которая началась после смерти его матери, у которой выявили инфекцию. Мало того, что артиста обвинили в ее заражении и смерти, так сразу же в соцсетях появились слухи о том, что именно он завез инфекцию в Республиканскую клиническую больницу, которая сейчас закрыта на карантин. Нургалиев и его семья сдали тесты на COVID-19. Как выяснилось, коронавирусной инфекции нет ни у него, ни у его родственников нет.

«Когда мама угасла, я не был рядом с ней, до смерти матери я десять дней не приходил в больницу. Врачи не сказали нам, что у мамы мог быть коронавирус. Не было и подтвержденных анализов. 5 апреля у матери остановилось сердце. Не могу пережить горе. Однако после вскрытия матери выяснилось, что она также болела коронавирусом. Но у меня остались вопросы: как мама могла подхватить коронавирус, находясь на лечении в РКБ?», – написал артист на своей странице в Instagram.

Мама артиста стала 11-й зараженной в республике, и так получилось, что первым погибшим человеком с этой инфекцией. Как позже выяснилось, причиной смерти стал не вирус, а отек головного мозга вследствие сопутствующих заболеваний.

– Много было всяких угроз. Семью сожжем, убьем, посадим.

А эта женщина – одна из первых переболевших коронавирусом в республике. Однако Азима Гайнанова из Кумертау, как и ее семья, продолжает терпеть травлю некоторых жителей города. Пенсионерка вместе с подругой работала в Италии. После приезда в Кумертау они самоизолировались. Позднее у них нашли коронавирусную инфекцию. Горожане запаниковали. Истории рождались одна за другой: кто-то рассказывал, что видел женщин в общественных местах, а некоторые говорили о якобы критическом состоянии больных.

Написали: она умерла. Все родственники писали, звонили мне. После больницы какая-то женщина, журналистка, писала, что я хожу по магазинам. После нее и пошли слухи. Со мной никто не общался, вы первые. Азима Гайнанова

Кто-то из кумертауцев выложил в сеть персональные данные пенсионерок. За пару дней практически весь город узнал, где живут женщины.

Моя мама была в больнице, а ее подруга боялась. Кто-то там был, ходил. Писали даже про меня. Что болен, заразился и "ждите новых случаев". Рифат Гайнанов, сын Азимы Гайнановой

Семьи инфицированных получали письма с угрозами, а правоохранительным органам даже пришлось взять под охрану инфекционную больницу, где лечились пациентки.

Не очень высокая температура, заболевание проходило в легкой форме. Соответственно, в соцсетях начинали появляться комментарии: они и под аппаратами, и чуть ли не умерли. Мы создали штаб, чтобы объяснить людям, что происходит. Олег Фролов, глава администрации г. Кумертау