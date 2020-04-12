В Башкирии резко увеличилось число заболевших коронавирусом

Напомним, что накануне глава Башкирии Радий Хабиров посетил республиканскую больницу им. Куватова. На сегодняшний день медучреждение закрыто на карантин. Запертыми в больнице остаются более 1000 человек из-за того, что у умершей пациентки РКБ был обнаружен коронавирус. Однако медики отмечают, причиной смерти стал не Covid-19, а отек мозг.