В Башкирии резко увеличилось число заболевших коронавирусом

В Башкирии зафиксировано еще 18 случаев заражения коронавирсом. Об этом сообщается на официальном сайте оперативного штаба. Так, в республике всего 84 больных новой коронавирусной инфекцией.
Всего в России зафиксировано 2 186 новых случаев. 1 291 пациентам удалось излечиться от болезни. На сегодняшний день жертвами коронавируса стало 130 человек.
Напомним, что накануне глава Башкирии Радий Хабиров посетил республиканскую больницу им. Куватова. На сегодняшний день медучреждение закрыто на карантин. Запертыми в больнице остаются более 1000 человек из-за того, что у умершей пациентки РКБ был обнаружен коронавирус. Однако медики отмечают, причиной смерти стал не Covid-19, а отек мозг.