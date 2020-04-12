В Башкирии закрылась на карантин еще одна больница из-за пациента с коронавирусом

В Башкирии закрыли еще одну больницу из-за обнаружения пациента с коронавирусной инфекцией. О закрытой на карантин Раевской ЦРБ сообщил начальник отдела управления Роспотребнадзора по Башкирии Венер Изякаев на брифинге в Минздраве. Он также сообщил, что такие же меры коснулись Белебеевской, Октябрьской, Бирской центральных больниц, а также клинической больницы в Стерлитамаке и психоневрологического интерната в Нефтекамске.