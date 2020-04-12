Озвучен «пиковый» прогноз по количеству зараженных коронавирусом в Башкирии

Количество зараженных в Башкирии может достичь 300-400 человек. Такие данные озвучил на брифинге в Минздраве РБ ректор медицинского университета Валентин Павлов. Однако он уточнил, что цифры предварительные и в условиях пандемии точный прогноз представить трудно.
В последние три дня в Башкирии наблюдается тенденция резкого роста заболевших. На сегодняшний день зафиксировано 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, один случай – летальный. Отметим, что под наблюдением врачей на 12 апреля в стационарах больниц находится 236 человек.
Фото: ТАСС