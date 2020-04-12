Озвучен «пиковый» прогноз по количеству зараженных коронавирусом в Башкирии

Количество зараженных в Башкирии может достичь 300-400 человек. Такие данные озвучил на брифинге в Минздраве РБ ректор медицинского университета Валентин Павлов. Однако он уточнил, что цифры предварительные и в условиях пандемии точный прогноз представить трудно.

В последние три дня в Башкирии наблюдается тенденция резкого роста заболевших. На сегодняшний день зафиксировано 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, один случай – летальный. Отметим, что под наблюдением врачей на 12 апреля в стационарах больниц находится 236 человек.

«Мы должны понять, что живем в условиях пандемии. Может быть она будет короткой, а может и длинной. Наш прогноз, который мы сегодня делаем вместе с авиационным университетом: мы выйдем на пик в 300-400 больных в республике. Называются и другие цифры»

Валентин Павлов, ректор БГМУ

Фото: ТАСС