Озвучен «пиковый» прогноз по количеству зараженных коронавирусом в Башкирии

«Мы должны понять, что живем в условиях пандемии. Может быть она будет короткой, а может и длинной. Наш прогноз, который мы сегодня делаем вместе с авиационным университетом: мы выйдем на пик в 300-400 больных в республике. Называются и другие цифры»

Валентин Павлов, ректор БГМУ