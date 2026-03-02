Башкирия занимает первое место по количеству введённых АГНКС

Башкортостан занимает первое место по количеству введённых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Такие данные приводит Минпром Республики. В 2025 году введены в эксплуатацию семь станций, и теперь их уже 72. К слову, в этом году увеличилась госсубсидия на установку газового оборудования, на которую могут рассчитывать как предприниматели, так и физлица.

Автобус аккуратно заезжает на станцию. Время – удачное, до обеда ещё почти час, есть свободные колонки, а значит, можно спокойно заправиться. Несколько минут – и можно снова в путь. Вадим Файзуллин работает водителем восемь лет и знает, что на маршруте дорога каждая минута.

Главный перевозчик республики не занимается переоборудованием автобусов на газ: всё идёт сразу с завода. Это ещё и экологично, говорят на предприятии.

На газомоторное топливо переходят и легковые автомобили. Сэкономить деньги на заправке стремятся и предприниматели, и простые автовладельцы. Такую возможность дают сервисы, где устанавливают газобаллонное оборудование: 4-5 часов – и автомобиль готов ездить на газу. А ведь, устанавливая ГБО на свой автомобиль, можно ещё и сэкономить: благодаря госсубсидиям переход на новый вид топлива может обойтись вполовину дешевле.