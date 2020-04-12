В Уфе завершается строительство первого общежития для медиков новой инфекционки

Ввод в эксплуатацию планируется до начала июня. На этой неделе объект посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Мы узнали, о чем он поговорил со строителями.

Площадка работает 24 на 7. Используются стройматериалы только республиканских производителей. Договоренности уже достигнуты с предприятиями «Уфимкабель», «Башпласт», Белорецким металлургическим заводом. Планируют найти поставщика окон. По словам директора по строительству инфекционной больницы, каждый рабочий понимает, насколько все серьезно.

Мы уже начали строить. Видите, это здание – общежитие нашего инфекционного центра. По планам общежитие мы сдаём 14 апреля. Буквально через несколько дней весь комплекс будет закрыт. Здесь уже работает техника, мы начинаем закладку фундамента нового инфекционного центра. Он нам нужен.

Будущая инфекционная больница при полной загрузке будет рассчитана на 470 мест. Всего здесь организуют 82 боксированных и 18 реанимационных палат. Общая стоимость объекта, включая оснащение медицинским оборудованием, почти один миллиард 800 тысяч рублей.

С учетом скорости распространения инфекции, конечно, каждый день дорог. Уверен, что все будет так, как мы запланировали. Если была задача 25 июня, то мы надеемся, что наши усилия позволят нам сдать это на месяц раньше.

Благоустройство стройплощадки на этой неделе также началось. Заасфальтированы несколько участков, посадили ели – всего их будет 120. Ситуация меняется здесь не то что каждый день – каждый час. Каждая минута дорога, когда борьба с тяжелым заболеванием легких идет не на жизнь, а на смерть самого вируса.