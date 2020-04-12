В Уфе завершается строительство первого общежития для медиков новой инфекционки

Строители новой инфекционной больницы вносят вклад в борьбу с коронавирусом по-своему. Уже завершается строительство первого общежития для медиков, забиваются сваи для лечебного корпуса. Работа идет в сжатые сроки.
Ввод в эксплуатацию планируется до начала июня. На этой неделе объект посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Мы узнали, о чем он поговорил со строителями.
Площадка работает 24 на 7. Используются стройматериалы только республиканских производителей. Договоренности уже достигнуты с предприятиями «Уфимкабель», «Башпласт», Белорецким металлургическим заводом. Планируют найти поставщика окон. По словам директора по строительству инфекционной больницы, каждый рабочий понимает, насколько все серьезно.
Во второй половине дня стройплощадку посетил Глава республики. Радий Хабиров ознакомился с ходом работ и пообщался со строителями.
Будущая инфекционная больница при полной загрузке будет рассчитана на 470 мест. Всего здесь организуют 82 боксированных и 18 реанимационных палат. Общая стоимость объекта, включая оснащение медицинским оборудованием, почти один миллиард 800 тысяч рублей.
Благоустройство стройплощадки на этой неделе также началось. Заасфальтированы несколько участков, посадили ели – всего их будет 120. Ситуация меняется здесь не то что каждый день – каждый час. Каждая минута дорога, когда борьба с тяжелым заболеванием легких идет не на жизнь, а на смерть самого вируса.