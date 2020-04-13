В Уфе закрыли ещё одну больницу из-за коронавируса

Сегодня, 13 апреля, стало известно, что ещё одна крупная больница Уфы закрыта на карантин. У одного из пациентов больницы № 21 выявлена внебольничная пневмония. Ситуацию в медучреждении прокомментировала пресс-секретарь министерства здравоохранения Светлана Кускарбекова.

На данный момент все пациенты с внебольничной пневмонией ведутся как носители COVID-19. Поэтому медучреждение закрыли на самоизоляцию, чтобы провести санитарно-эпидемические мероприятия. Жёсткого карантина как в РКБ им. Г.Г. Куватова в больнице № 21 нет.

Уже был проведён первичный тест на коронавирус, который оказался «сомнительным». Больница закрыта только на приём и выписку пациентов, а поликлиника работает в штатном режиме. Все «контактные» врачи переведены на самоизоляцию.