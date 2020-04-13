5 тысяч семьям с детьми: как жителям Башкирии получить допвыплату

По пять тысяч на каждую. Семьи с детьми до 3 лет будут получать дополнительные выплаты. Соответствующий указ подписан Президентом страны.
Речь идет о тех, у кого есть или было право на материнский капитал. Получить деньги можно за период с апреля по июнь текущего года. При этом подать заявку – до октября, т.е. успеть может каждый.
Чтобы получить указанные средства, достаточно подачи заявления в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или через портал Госуслуг. Представления каких-либо дополнительных документов от владельца сертификата не требуется. Оказание дополнительной финансовой поддержки связано с острой эпидемиологической обстановкой.