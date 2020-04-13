В Башкирии мошенники «штрафуют» доверчивых граждан за нарушение самоизоляции

31 марта Глава Башкирии Радий Хабиров ввёл режим самоизоляции для всех граждан. С 10 апреля правоохранительные органы получили право штрафовать нарушителей режима. Этой ситуацией решили воспользоваться мошенники.
Уфимцам стали приходить сообщения о том, что они нарушили режим самоизоляции и теперь обязаны выплатить штраф в 4 тысячи рублей. Якобы с помощью геолокации отслеживается местонахождение жителей республики, и на основе этого выписывается штраф. Неизвестные в сообщении ссылаются на статью КоАП «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения».
Жителей Башкирии предупреждают, что такой вид сообщений – мошенничество. Ни в коем случае нельзя переводить денежные средства по указанным в СМС телефонным номерам. Штраф могут выписать только сотрудники правоохранительных органов, которые проводят специальные рейды и патрулирование территорий.
Фото: Интернет; Соцсети.