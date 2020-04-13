В Башкирии мошенники «штрафуют» доверчивых граждан за нарушение самоизоляции

Уфимцам стали приходить сообщения о том, что они нарушили режим самоизоляции и теперь обязаны выплатить штраф в 4 тысячи рублей. Якобы с помощью геолокации отслеживается местонахождение жителей республики, и на основе этого выписывается штраф. Неизвестные в сообщении ссылаются на статью КоАП «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения».