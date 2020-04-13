В Башкирии количество больных коронавирусом выросло до 107 человек

Минздрав России сообщил новые данные о заболеваемости коронавирусом в Башкирии. На данный в Башкирии коронавирус официально подтвердился у 107 человек. Очаги инфекции распространились по нескольким городам республики.

На 13 апреля коронавирусом в Башкирии больны 107 человек. Всем им оказывается своевременная медицинская помощь. Большинство больных находится в РКБ им. Куватова.

Накануне главврач больницы сообщила в своем аккаунте, что в больнице на данный момент находится 52 зараженных человека. При этом руководитель крупнейшей клиники попросила жителей республики не распускать слухи о плохом лечении в стенах больницы и поддержать врачей добрым словом.

На данный момент в Башкирии официально заражены коронавирусом 107 человек. Еще вчера эта цифра составляла 84 человека, прирост за сутки - 23 пациента. 7 человек по прежнему выздоровели, 1 - умер.