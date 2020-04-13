В Башкирии разрешили работать парикмахерским и салонам оптики

В
Башкирии снова начнут работать салоны оптики и парикмахерские. Об этом стало
известно сегодня, 13 апреля, на оперативном совещании в Правительстве РБ. Данные
салоны будут добавлены в перечень разрешенных предприятий для работы в период
режима самоизоляции.
«На прошлой неделе мы дали возможность
работать достаточно большому количеству предприятий. Желающих работать стало еще
больше, однако мы очень осторожно открываем эти ворота. Это делается для того,
чтобы не ухудшить ситуацию»
Андрей Назаров, вице-премьер
Глава
Башкирии Радий Хабиров потребовал от чиновников четкого перечня таких салонов.
По словам руководителя региона, не допустимо, чтобы, к примеру, оптика
совмещала в себе еще какие-то услуги.
«К
тому перечню мы с этой недели добавляем салоны оптики и парикмахерские. Я прошу
вместе сегодня отработать в правительстве, какие парикмахерские, какие
требования. Чтобы если оптика, то только оптика. Ситуация в республике говорит
– надо сокращать»
Радий Хабиров, глава Башкирии
Андрей
Назаров напомнил, что вновь открытые предприятия должны четко соблюдать меры
предосторожности. Нарушивших санитарно-эпидемиологические нормы ждут штрафные
санкции.
«Вновь
открываемые предприятия должны строго соблюдать нормы. Те предприятия, которые не
соблюдают режим, будут закрываться. На прошлой неделе проверки уже начаты. Сеть
ломбардов получила нарекания и была закрыта. Кроме этого мы посмотрели, как
работают продуктовые сети. Выявили, что в магазинах «Магнит», «Перекресток» и
«Пятерочка» были нарушения, их работа была приостановлена. Сегодня они снова
начали работать с 9 утра. Это очень важное направление, мы будем усиливать
контроль. В первый раз закрываем на трое суток, второй – на 5 суток, в третий
раз – закрываем до конца режима».
Андрей Назаров, вице-премьер
Напомним,
в Башкирии режим самоизоляции действует с 31 марта.