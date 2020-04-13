В Башкирии разрешили работать парикмахерским и салонам оптики

«Вновь открываемые предприятия должны строго соблюдать нормы. Те предприятия, которые не соблюдают режим, будут закрываться. На прошлой неделе проверки уже начаты. Сеть ломбардов получила нарекания и была закрыта. Кроме этого мы посмотрели, как работают продуктовые сети. Выявили, что в магазинах «Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка» были нарушения, их работа была приостановлена. Сегодня они снова начали работать с 9 утра. Это очень важное направление, мы будем усиливать контроль. В первый раз закрываем на трое суток, второй – на 5 суток, в третий раз – закрываем до конца режима».

Андрей Назаров, вице-премьер