Android и iOC начнут контролировать контакты заражённых коронавирусом людей

Компании Apple и Google будут объединяться, чтобы помочь отслеживать контакты заражённых коронавирусом. Новая технология поможет властям сократить распространение вируса. Функция станет доступна через несколько месяцев.

Скоро будет доступна новая функция, которую планируют создать на устройствах Android и iOS. Планируется отслеживать контакты людей, которые заражены коронавирусом. При этом компании подчёркивают, что безопасность людей и их личная неприкосновенность не будет нарушена.