В Минздраве Башкирии сообщили, от чего страдают врачи в РКБ

Сегодня, 13 апреля, в Минздраве Башкирии на ежедневном брифинге обсудили волнующие вопросы по текущей ситуации с коронавирусом. Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения РБ, сообщила о ситуации в РКБ им. Г.Г. Куватова. Напомним, медучреждение закрыто на жёсткий карантин с 6 апреля.

Замминистра сообщила, что в больнице царит рабочая атмосфера, несмотря на сложившуюся ситуацию. Врачи перепрофилируются, переводятся в режим работы с COVID-19, а пациенты без выявленного коронавируса переводятся в терапевтическое отделение. Самым трудным является невозможность всем включиться в работу – медики в одиночестве работают в «грязной зоне», а потом во время отдыха так же в одиночестве в изоляции.

Накануне была проведена конференция с профсоюзами, чтобы оценить стабильность ситуации внутри РКБ. Ирина Кононова отметила, что всем врачам оказана нужная поддержка, все медики накормлены, спальных мест хватает. Также обсудили вопрос индивидуальных средств защиты и лекарств – всех медицинский средств хватает с запасом.