«Давайте дожимать»: Радий Хабиров оценил ямочный ремонт в Башкирии

В Башкирии оцифровано более 70 тысяч ям. Об этом на оперативном совещании в Правительстве республики сообщил Геннадий Разумикин, министр цифрового развития государственного управления РБ. Работа проводилась как на дорогах республики, так и во дворах жилых домов.

Как и предпологалось, больше всего оцифрованных ям оказалось в столице Башкирии. А вот меньше всего – в Белорецком, Кигинском и Куюргазинском районах. По словам министра, это связано с тем, что в этих регионах с дорог не сошел снег.

Глава Башкирии, заслушав доклад Геннадия Разумикина, поручил не затягивать с ремонтом дорог и оцифровкой ям. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в республике не будет являться оправданием.